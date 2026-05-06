Тяжелая обстановка сложилась в Херсоне. Об этом в среду, 6 мая, сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с журналистами.
— Люди говорят о давлении со стороны украинских силовиков, мобилизационных облавах, размещении военных рядом с гражданской инфраструктурой, страхе и усталости, — цитирует его РИА Новости.
Информация поступает по закрытым каналам с правобережья Днепра. Из-за этого некоторые детали нельзя раскрывать в целях безопасности.
Ранее экс-офицер ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Западу следует признать новые регионы России. Он добавил, что западные страны должны с уважением относиться к требованиям Москвы.
Тем временем сотрудники территориальных центров комплектования активно выполняют план по мобилизации мужчин в Херсоне, несмотря на сопротивление жителей.
Экс-командир 53-й бригады ВСУ Анатолий Козел считает, что к участию в боевых действиях нужно привлечь почти все взрослое население страны, независимо от пола и должностей.