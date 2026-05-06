Администрация Дзержинска обратилась к жителям в связи с разрушением набережной у Шуховской башни

Администрация города Дзержинска Нижегородской области опубликовала на своей официальной страницы в ВК обращение к подписчикам в связи с разрушением набережной в районе Шуховской башни.
Напомним, там из-за подъёма воды во время половодья в Оку смыло часть береговой линии вместе с соснами и кусками бетонных конструкций берегоукрепления.
«Для обеспечения безопасности территория оперативно огорожена предупреждающими конструкциями, установлены информационные щиты. Сотрудники администрации города Дзержинска совместно со специалистами филиала ПАО “Россети Центр и Приволжье” — “Нижновэнерго” контролируют ситуацию. По информации представителей МЧС разлив реки спровоцировал серьезную эрозию грунта и повреждение защитных сооружений вблизи уникального памятника архитектуры», — сказано в сообщении.
В администрации добавили, что по договоренности главы города Михаила Клинкова с руководством филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» — «Нижновэнерго» после спада воды и остановки оползневых процессов будет организовано детальное инженерное обследование, по итогам которого будет сформирован перечень и сроки восстановительных работ.
«Набережная у Шуховской башни — единственной в мире гиперболоидной многосекционной опоры — пользуется большой популярностью у дзержинцев и гостей города. Просим всех соблюдать меры предосторожности, не приближаться к огражденной зоне, следовать указаниям информационных знаков», — обратились авторы публикации к местным жителям и туристам.