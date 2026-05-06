В Красноярске коллектор на Семафорной планируют отремонтировать до 31 мая

Коммунальщики уже получили все необходимые трубопроводы и комплектующие к ним.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске коллектор на улице Семафорная планируют отремонтировать до 31 мая. В «КрасКом» сообщили, что их специалисты уже получили все необходимые трубопроводы и комплектующие к ним.

Сейчас на площадке монтируют технологическую камеру, в которой выполнят стыковку новых стеклопластиковых труб с железобетонными. Продолжается выемка разрушенных фрагментов сетей водоотведения, а также подготовка траншеи под новое основание (подушку), на которое будут укладывать трубы.

За соблюдением технологии строительства ведут контроль представители завода-изготовителя.

На Семафорной коммунальщики собираются заменить около 140 метров канализационных сетей.

Напомним, днем 9 апреля на улице Семафорная провалился участок дороги около дома № 469, стр. 7 (возле Мичуринского моста в сторону КрасТЭЦ). Позже выяснилось, что все произошло из-за аварии на трубе канализации.