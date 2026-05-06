Как перейти на УСН: инструкция от омской налоговой

В среду, 6 мая 2026 года, Управление федеральной налоговой службы России по Омской области опубликовало инструкцию для индивидуальных предпринимателей, которые утратили право на патент в 2025 году и не успели вовремя перейти на упрощенную систему налогообложения.
Как пояснили в налоговом органе, федеральный закон от 25 апреля 2026 года № 104-ФЗ продлил срок перехода на УСН или смены объекта налогообложения для тех, кто в декабре 2025 года превысил лимит доходов в 20 млн рублей.
В УФНС напомнили: в 2026 году ИП не могут приобретать патент, если их выручка за 2025 год или с начала текущего года превысила 20 млн рублей. Лимит не индексируется, а при совмещении ПСН и УСН доходы суммируются по всем видам деятельности. В сложной ситуации оказались предприниматели, которые по итогам 2025 года потеряли право на патент и не подали уведомление о переходе на УСН с 1 января 2026 года.
По данным налоговой службы, за первый квартал 2026 года 953 налогоплательщика, применявших в декабре 2025 года ПСН, сдали декларации по НДС. Из них:
30 ИП (3%) находятся на общем режиме и могут до 1 июня 2026 года уведомить налоговый орган о переходе на УСН с начала текущего года; 923 ИП (97%), уже применяющих УСН, вправе изменить объект налогообложения.
Как заполнить документы:
При подаче уведомления о переходе на УСН (форма 26.2−1) налоговики советуют указывать:
код налогоплательщика — цифру «4» (предусмотрена для ИП, применявших в декабре 2025 года ПСН и превысивших доход в 20 млн рублей); дату перехода — цифру «1».
В уведомлении об изменении объекта налогообложения (форма 26.2−6) в графе даты нужно поставить — «с 1 января 2026 года».
В УФНС подчеркнули: успеть подать документы необходимо не позднее 1 июня 2026 года. Обращаться следует в налоговый орган по месту жительства.