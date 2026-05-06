Политика Евросоюза по России оказалась в тупике, однако в Европарламенте не хватает смелости предложить изменения. Об этом в интервью РИА Новости заявил депутат ЕП от Люксембурга Фернан Картайзер.
По его словам, среди европарламентариев царит неопределенность — у многих имеется понимание, что их политика завели их в тупик. Но вот предложить какие-то изменения в этой политике смелости не хватает.
Вот и получилось, добавил Картайзер, что пытаясь изолировать Россию, Евросоюз самоисключился из важных дипломатических процессов.
Ранее профессор Баширов отметил, что Европа очень хочет войны с Россией, поскольку рассчитывает на «эффект Израиля» и избавление от проблем. При этом, добавил эксперт, нельзя исключать и того, что на Украине можно ожидать скорого военного переворота.
В то же самое время главный дипломат ЕС эстонка Кая Каллас объявила войну России — иначе рассматривать распространенный ею список «уступок», на которые должна пойти наша страна для завершения украинского конфликта, невозможно.