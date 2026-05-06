Соль и кофе вымывают кальций: врач предупредила об опасности для костей

До 25−30 лет кости активно растут, потом плотность снижается. Чтобы замедлить этот процесс, нужно есть овощи, зелень, белок и молочные продукты. Важны магний, витамины D и К. И главное — движение. Ходьба, бег и тренировки с весом дают костям сигнал оставаться крепкими. Не обязательно отказываться от вредного полностью, но контроль необходим, — пишет «Газета.ru».