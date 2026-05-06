Соль и кофе вымывают кальций: врач предупредила об опасности для костей

Любители соленого, сладкого и газировки рискуют здоровьем своих костей. Врач-эндокринолог Ирина Зятикова объяснила, какие привычные продукты вымывают кальций и приводят к хрупкости скелета.
Главный враг костей — избыток соли. При выведении лишнего натрия почки активно теряют кальций. Соль скрыта в колбасах, сырах, хлебе и соусах, поэтому норму в 5 г в день превысить легко.
Сахар тоже опасен: он создает кислую среду, для нейтрализации которой организм забирает кальций из костей. Кроме того, глюкоза ослабляет костный матрикс. Опасны не только конфеты, но и сладкие йогурты с мюсли.
Кофеин мешает усвоению кальция. Более двух чашек кофе в день уже угрожают прочности скелета. Кофеманам врач советует компенсировать потерю минералов творогом, молоком или натуральным йогуртом.
Особую опасность представляют темные газировки вроде колы. Ортофосфорная кислота в их составе заставляет организм забирать кальций из костей для восстановления баланса в крови.
Лучше заменить газировку водой или морсом. Алкоголь также угнетает клетки, обновляющие костную ткань, и блокирует всасывание витамина D.
До 25−30 лет кости активно растут, потом плотность снижается. Чтобы замедлить этот процесс, нужно есть овощи, зелень, белок и молочные продукты. Важны магний, витамины D и К. И главное — движение. Ходьба, бег и тренировки с весом дают костям сигнал оставаться крепкими. Не обязательно отказываться от вредного полностью, но контроль необходим, — пишет «Газета.ru».
