В Омской области разрыв в зарплатах мужчин и женщин достиг 34,7%

В 2023 году разрыв в заработных платах между мужчинами и женщинами в России приблизился к 38%. Средний доход мужчин составил 85 954 рубля, в то время как у женщин — 53 469 рублей. По данным аналитиков FinExpertiza, гендерное неравенство в зарплатах сохраняется на протяжении последних 13 лет, за это время оно увеличилось на 33,7%.