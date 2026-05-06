В Омской области разрыв в зарплатах мужчин и женщин достиг 34,7%

В 2023 году разрыв в заработных платах между мужчинами и женщинами в России приблизился к 38%. Средний доход мужчин составил 85 954 рубля, в то время как у женщин — 53 469 рублей. По данным аналитиков FinExpertiza, гендерное неравенство в зарплатах сохраняется на протяжении последних 13 лет, за это время оно увеличилось на 33,7%.
Гендерный разрыв продолжает увеличиваться с каждым годом. Например, в Омской области в октябре 2023 года разница составила 34,7%, что эквивалентно 62 379 рублям у мужчин и 40 758 рублям у женщин. В соседних регионах Сибирского федерального округа разница в зарплатах значительно меньше: в Новосибирской области — 25,6%, в Алтайском крае — 27,4%, в Томской области — 29,5%.
Самый высокий разрыв в стране зафиксирован в Мурманской области (47%), Забайкальском крае (44%) и Еврейской автономной области (43,8%). Наибольший гендерный разрыв наблюдается в сфере культуры, спорта и развлечений (39%), а наименьший — в строительстве (8,4%). В регионах с более выраженным разрывом преобладают отрасли с «мужской» занятостью, включая тяжелый физический труд, в то время как в субъектах с минимальным разрывом высока доля бюджетных секторов.
Интересно, что в традиционно «мужской» сфере ИТ гендерный разрыв относительно небольшой: женщины в этой отрасли получают лишь на 14% меньше, чем их коллеги-мужчины, несмотря на средний уровень квалификации.