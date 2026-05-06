Более 500 ландшафтных пожаров потушено с конца марта в Хабаровском крае

Только с начала мая зафиксировано свыше сотни новых возгораний, причем наибольшее их число пришлось на районы им. Лазо, Нанайский и Хабаровский. Так, за прошедшие майские праздники в крае были зарегистрированы 20 лесных пожаров, большая часть которых оперативно ликвидирована огнеборцами в течение первых суток. «В период майских праздников на островных территориях Хабаровского района круглосуточно дежурили патрульно-маневренные группы, которые с помощью дронов выявляли очаги на ранней стадии и пресекали нарушения. За это время в муниципалитетах прошло более ста рейдов. К административной ответственности привлечены 24 нарушителя особого противопожарного режима, установлены 5 человек, по чьей вине возникли природные пожары. Подобные рейды планируется повторять и в дальнейшем, а не только в выходные и праздничные дни», — отметила зампред правительства по инфраструктуре Ирина Горбачева в ходе заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.