Работники Хабаровскэнергосбыта приняли участие во Всероссийской акции «Сад памяти»

Сотрудники Хабаровскэнергосбыта (филиал ПАО «ДЭК», входит в Группу РусГидро) присоединились ко Всероссийской эколого-патриотической акции «Сад памяти», цель которой — ежегодная высадка более 27 млн деревьев в память о каждом погибшем защитнике Отечества. Третий год подряд энергетики вместе с военнослужащими высаживают саженцы клёна и хвойных растений на территории Окружного учебного Тихоокеанского Краснознаменного ордена Кутузова центра имени Героя Советского Союза Маршала Советского Союза В. И. Петрова. В рамках мероприятия участники посетили Музей боевой истории Тихоокеанской дивизии, часовню Святого Георгия Победоносца и аллею Памяти погибших Героев России, участников специальной военной операции, расположенные на территории учебного центра. «Наше участие в акции “Сад памяти” — это вклад в сохранение памяти о героях Великой Отечественной войны и о военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции. Мы считаем важным сохранять и передавать её будущим поколениям, воспитывать уважение к подвигу защитников Отечества. Такие мероприятия объединяют людей и укрепляют связь между прошлым и настоящим», — отметил директор филиала ПАО «ДЭК» — «Хабаровскэнергосбыт» Георгий Макаров.