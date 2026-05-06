Мясоконсервный комбинат в Орше присоединяется к агрокомбинату «Дзержинский» после совещания у Лукашенко

Совмин сказал, что мясокомбинат в Орше присоединят к агрокомбинату «Дзержинский».

Источник: Комсомольская правда

В правительстве сообщили о присоединении Оршанского мясоконсервного комбината к агрокомбинату «Дзержинский».

«Комсомолка» писала, что 5 мая президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание с Совмином по судьбе и поддержке двух предприятий и целой отрасли.

Как пояснил премьер-министр Беларуси Александр Турчин, одним из вопросов совещания был проект распоряжения о присоединении Оршанского мясоконсервного комбината с его сырьевой зоной к агрокомбинату «Дзержинский». Глава Совмина пояснил передачу дополнительных активов агрокомбинату «Дзержинский» масштабированием бизнеса, которое он назвал «нормальным эволюционным процессом».

— В этом есть экономическая логика, — прокомментировал белорусский премьер.

Также Турчин обратил внимание на то, что неправильно, когда современное предприятие загружено и работает на 50% мощности. И поэтому назвал правильным присоединение мясоконсервного комбината в Орше к агрокомбинату «Дзержинский», несмотря на то что они находятся в разных областях.

Кроме того, глава правительства сказал о том, что работать напрямую без посредника с торговыми сетями в России могут только крупные производители, мелким же приходится обращаться к трейдерам.

