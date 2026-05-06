Когда нижегородцы будут получать 200 тысяч рублей

В среднем через 7,7 года ежемесячная заработная плата каждого второго нижегородца достигнет ни много ни мало 200 тысяч руб. В рейтинге по динамике зарплат среди российских регионов Нижегородская область заняла 14-е место, поднявшись на рекордный 31 пункт. Плохо это или хорошо — разбирался nn.aif.ru.
Трудиться десятилетиями.
По данным аналитиков Российского информационного агентства «Новости», в Нижегородской области через пять лет и три месяца 25% работников могут начать получать зарплату более 200 тысяч рублей в месяц. Через семь лет и семь месяцев количество сотрудников с таким доходом может достигнуть 50%, а через 10 лет и два месяца — 75%.
Первые три места в рейтинге достались Ямало-Ненецкому автономному округу, Чукотскому автономному округу и Республике Татарстан. Там половина жителей сможет получать зарплату свыше 200 тысяч рублей уже через пять лет и семь месяцев.
А на последней строчке — Ингушетия. Здесь половине горожан придётся трудиться более 22 лет, чтобы выйти на доход в 200 тысяч рублей.
Нижегородская область расположилась на 14-м месте рейтинга. Год назад регион был на 45-м месте. Правда тогда речь шла о заработной плате в 100 тысяч рублей. По прогнозам экспертов, уже через 7,7 лет половина жителей Нижегородской области будет ежемесячно получать такую сумму.
В среднем по России зарплата половины работающих может превысить 200 тысяч рублей через 8 лет и 3 месяца при сохранении текущих среднегодовых темпов роста. Из регионов Приволжья более быстрый рост зарплат по сравнению со среднероссийским наблюдается в Татарстане (6,2 года, 3-е место в РФ), Удмуртии (7,6 года, 10-е место) и Нижегородской области (7,7 года, 14-е место). Ниже всех из соседей в рейтинге находится Башкирия — на 61-м месте (9,6 года).
Оценка динамики роста зарплат производилась по паритету покупательной способности, учитывая разницу цен в регионах при сохранении номинальных темпов роста зарплат на уровне среднего значения за последние пять лет.
Также в качестве индикаторов представлены оценки временных рамок достижения заработной платы в 200 тысяч рублей у 25% и 75% сотрудников в регионе. В расчёте учитывались выплаты НДФЛ. Рейтинг подготовлен по данным официальной статистики.
Тренды задаёт столица.
Положительную динамику роста доходов связывают с развитием в области промышленности и IT-отрасли, где зарплаты традиционно высокие. Так, в первом квартале 2026 года самой высокооплачиваемой рабочей профессией в Нижегородской области стал электромонтажник. Таким специалистам готовы платить 160 тысяч руб. в месяц — с начала 2025 года уровень зарплаты вырос на 82%, сообщили в рекрутинговой компании HeadHunter.
На втором месте по уровню доходов — монтажники, которым предлагают по 127,1 тысячи рублей ежемесячно. Однако эта профессия продемонстрировала более скромный рост дохода — на 37%. Третье место занимают сварщики, которым платят более 121 тысячи рублей в месяц. Но с 2025 года их уровень зарплаты почти не изменился — прирост составил 3%.
Тот факт, что в Нижегородской области значительно растёт динамика зарплат говорит о том, что в регион вкладывают много федеральных средств. В первую очередь речь идёт об оборонно-промышленном комплексе, уверен социолог Александр Прудник.
«Оборонный комплекс за собой увлекает все остальные сферы экономики региона. То, что вчера считалось пределом мечтаний, например зарплата в сто или двести тысяч руб., уже реальность, — продолжает эксперт. — Многие стандарты жизни, финансовой в том числе, нам задаёт довольно близкая столица. Мы как бы подтягиваемся за Москвой и нашими земляками, которые там работают в той же сфере ИТ-индустрии, отсюда и желание зарабатывать больше».
