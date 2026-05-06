Когда нижегородцы будут получать 200 тысяч рублей

В среднем по России зарплата половины работающих может превысить 200 тысяч рублей через 8 лет и 3 месяца при сохранении текущих среднегодовых темпов роста. Из регионов Приволжья более быстрый рост зарплат по сравнению со среднероссийским наблюдается в Татарстане (6,2 года, 3-е место в РФ), Удмуртии (7,6 года, 10-е место) и Нижегородской области (7,7 года, 14-е место). Ниже всех из соседей в рейтинге находится Башкирия — на 61-м месте (9,6 года).