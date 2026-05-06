Хабаровский теплоход «70 лет Победы» ушёл в первый рейс в Китай

Благодаря работе судна в 2025 году совокупный международный пассажиропоток вырос примерно на 8 процентов, а всего за год им воспользовались более 14 тысяч путешественников. К новому сезону салон обновили: появилась зона бизнес-класса с эргономичными креслами и качественной кожаной обивкой. Ещё одна особенность рейса — дебаркадер в Хабаровске, который является единственным в стране плавучим погранпереходом. В связи с реконструкцией набережной швартовые устройства временно заменили, что не помешает отправлять и принимать суда по расписанию. Билеты продают в кассах на набережной и через сайт перевозчика.