Хабаровский теплоход «70 лет Победы» ушёл в первый рейс в Китай

Сегодня, 6 мая 2026 года, скоростное пассажирское судно «70 лет Победы» открыло международную навигацию, взяв на борт 44 туриста. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как рассказали в пресс-службе правительства Хабаровского края, российский теплоход серьёзно выигрывает у китайских перевозчиков: он тратит на дорогу до Поднебесной всего полтора часа, тогда как суда КНР идут в два-три раза дольше. Ходит «70 лет Победы» чаще — по два рейса в день шесть раз в неделю, со средой в качестве технического дня.
Благодаря работе судна в 2025 году совокупный международный пассажиропоток вырос примерно на 8 процентов, а всего за год им воспользовались более 14 тысяч путешественников. К новому сезону салон обновили: появилась зона бизнес-класса с эргономичными креслами и качественной кожаной обивкой. Ещё одна особенность рейса — дебаркадер в Хабаровске, который является единственным в стране плавучим погранпереходом. В связи с реконструкцией набережной швартовые устройства временно заменили, что не помешает отправлять и принимать суда по расписанию. Билеты продают в кассах на набережной и через сайт перевозчика.
Теплоход построен на Хабаровском судостроительном заводе и спущен на воду в 2016 году. Корпус полностью алюминиевый, два водомётных двигателя разгоняют судно до 70 км/ч, вместимость — 100 человек. С 2019 года лайнер находился на консервации из-за пандемии, но по поручению губернатора Дмитрия Демешина в мае 2025 года пассажирские перевозки возобновили.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
Почта: red.habkp@phkp.ru