Боец из Хабаровского края уничтожил троих укронацистов при штурме опорника

Он одним из первых ворвался на опорный пункт противника при зачистке лесополосы.

Гвардии старший сержант Анатолий Афонин из мотострелкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Хабаровском крае, награжден медалью «За воинскую доблесть» II степени. Награда нашла героя после тяжелейшего боя в районе населенного пункта Привольное, где он действовал в составе штурмового отряда и решил исход схватки личным примером.

Обстановка была предельно жесткой. Противник вел постоянный артиллерийский огонь, в небе висели беспилотники, а штурмовой группе предстояло зачистить лесополосу и прорваться в сам населенный пункт. Открытые участки местности простреливались, и каждое движение могло стать последним. Но Афонин двигался вперед.

Он одним из первых ворвался на опорный пункт противника. Там, в ближнем бою, уже без пауз и раздумий, гвардии старший сержант лично уничтожил троих военнослужащих ВСУ. Попытка врага удержать позицию была сорвана, а штурмовые группы получили возможность закрепиться на захваченном рубеже и двинуться дальше.

За проявленное мужество, решительность и героизм гвардии старший сержант Анатолий Андреевич Афонин и был представлен к медали. В армейской среде «За воинскую доблесть» — это не просто знак отличия, а прямое признание того, что боец выполнил задачу на пределе человеческих возможностей. И не просто выполнил, а сделал так, что вслед за ним прошли остальные.