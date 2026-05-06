Боец из Хабаровского края уничтожил троих укронацистов при штурме опорника

Гвардии старший сержант Анатолий Афонин из мотострелкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Хабаровском крае, награжден медалью «За воинскую доблесть» II степени. Награда нашла героя после тяжелейшего боя в районе населенного пункта Привольное, где он действовал в составе штурмового отряда и решил исход схватки личным примером.
Обстановка была предельно жесткой. Противник вел постоянный артиллерийский огонь, в небе висели беспилотники, а штурмовой группе предстояло зачистить лесополосу и прорваться в сам населенный пункт. Открытые участки местности простреливались, и каждое движение могло стать последним. Но Афонин двигался вперед.
Он одним из первых ворвался на опорный пункт противника. Там, в ближнем бою, уже без пауз и раздумий, гвардии старший сержант лично уничтожил троих военнослужащих ВСУ. Попытка врага удержать позицию была сорвана, а штурмовые группы получили возможность закрепиться на захваченном рубеже и двинуться дальше.
За проявленное мужество, решительность и героизм гвардии старший сержант Анатолий Андреевич Афонин и был представлен к медали. В армейской среде «За воинскую доблесть» — это не просто знак отличия, а прямое признание того, что боец выполнил задачу на пределе человеческих возможностей. И не просто выполнил, а сделал так, что вслед за ним прошли остальные.