Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Успеть загадать желания: волгоградцы могли увидеть один из мощнейших метеорных потоков

Удивительный метеорный поток, во время которого принято загадывать желания, минувшей ночью могли наблюдать.

Удивительный метеорный поток, во время которого принято загадывать желания, минувшей ночью могли наблюдать волгоградцы.

— В ночь с 5 на 6 мая Земля пересекла шлейф кометы Галлея. Бесчисленное множество мелких пылинок, а также средних и крупных камешков, рассеянных вдоль орбиты кометы, входя в атмосферу Земли, создали один из самых ярких метеорных потоков года, называемый Аквариды, — рассказывают в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. — Треки метеоров могут довольно сильно удаляться от источника, поэтому был шанс увидеть что-то и около полуночи, когда центр был еще скрыт за горизонтом.

В следующий раз увлеченные астрономией горожане смогут понаблюдать за интересным и одним из самых зрелищных природных явлений только в середине августа, когда на пик выйдут легендарные Персеиды.

Фото Павла Мирошкина.