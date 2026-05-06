Успеть загадать желания: волгоградцы могли увидеть один из мощнейших метеорных потоков

— В ночь с 5 на 6 мая Земля пересекла шлейф кометы Галлея. Бесчисленное множество мелких пылинок, а также средних и крупных камешков, рассеянных вдоль орбиты кометы, входя в атмосферу Земли, создали один из самых ярких метеорных потоков года, называемый Аквариды, — рассказывают в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. — Треки метеоров могут довольно сильно удаляться от источника, поэтому был шанс увидеть что-то и около полуночи, когда центр был еще скрыт за горизонтом.