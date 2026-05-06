Пенсионеры могут бесплатно пойти в бассейн и на лекции

Региональному движению для жителей старшего возраста «Сибирское долголетие» исполнился год. За это время оно объединило тысячи красноярцев и стало абсолютным победителем Всероссийского отбора лучших практик.
Участники движения осваивают компьютерную грамотность, путешествуют, ходят в бассейн. Рассказываем, как проект меняет жизнь людей и какие новые задачи ставит перед ним глава региона.
Вместе с внуками.
Небольшие деревянные домики для птиц участницы движения «Сибирское долголетие» мастерили и раскрашивали своими руками. На творческое занятие они пришли вместе с внуками. Активистки признаются: это было не только увлекательно, но и очень весело. Самое главное — работа сблизила поколения.
«Это было очень интересно, потому что участвовало много других женщин, их внуки. К сожалению, мои не смогли: болели. Но было очень приятно, что происходило общение, каждый о себе немножко рассказывал, дети веселились, когда участвовали во всём этом. Радовало, что происходит единение», — делится впечатлениями одна из участниц Людмила Хмелёва.
Развешивать готовые кормушки в экопарке «Берёзовая роща» активистки тоже пришли с внуками. А компанию во время этой весенней прогулки им составил губернатор края Михаил Котюков. Вместе они наполнили деревянные домики кормом и надёжно закрепили их на деревьях.
Во время прогулки участницы движения рассказали главе региона, что семейные форматы, появившиеся в этом году, стали настоящей отдушиной.
«За год я побывала более чем на 50 мероприятиях: походы, экскурсии, занятия по развитию памяти и когнитивных функций. Очень нравится отношение инструкторов: внимательное, с пониманием. Дети и внуки рады, что я не сижу на лавочке, а активно устраиваю свой досуг», — поделилась красноярка Наталья Кудерко.
Михаил Котюков отметил, что сам регулярно видит участников проекта в парках и бассейнах и рад их активности. При этом он обратил внимание на то, что мужчин в движении пока не так много, как хотелось бы.
«Сам встречаю участников в бассейнах, в парках города — вижу, что люди живут активно и с удовольствием. Важно, что появляются семейные форматы, куда приходят вместе с внуками: совместные занятия сближают поколения. Вместе с тем заметил, что мужчин в движении пока мало. Поручил наладить работу с профсоюзами и другими организациями, чтобы вовлекать их целенаправленно. Нужно расширяться и дальше, чтобы активная жизнь в старшем возрасте была доступна в любом уголке нашего большого края», — заявил губернатор.
Сохранить здоровье, организовать досуг.
Движение «Сибирское долголетие» стартовало в крае год назад по инициативе Михаила Котюкова. Главная цель проекта — сохранить здоровье и активность жителей старшего поколения. За это время только в Красноярске прошло более 2 тыс. разнообразных мероприятий. Из них:
864 спортивных события: плавание в бассейне, пиклбол, северная ходьба и другие активности;
677 культурных событий: экскурсии, выставки в музеях и библиотеках, творческие вечера и встречи, концерты и спектакли;
более 200 занятий, связанных с разными видами рукоделия и творчества;
более 200 лекций по медицине, туризму, психологии и искусству.
Самыми популярными стали туристические прогулки по экопаркам краевой столицы. Выбор у участников огромен.
«Мероприятий столько, что их одному человеку невозможно посетить. И культура, и спорт, и бассейны, и выставки, и экскурсии, и творчество», — говорит участница программы Людмила.
Её слова подтверждает и другая активистка движения, Нина Павлова. «Мы стали себя чувствовать более энергично, моложе, красивее становимся. У нас есть возможность бесплатно играть в теннис. Не знаешь, куда бежать, чем заниматься. Замечательно, скучать не приходится».
Чтобы сделать проект доступнее, в 2026 году возрастную планку для участников снизили с 55 до 50 лет. А успешный опыт Красноярска начали масштабировать на другие города края: в этом году к движению присоединились Ачинск, Минусинск, Лесосибирск, Норильск и Канск. Глава региона поручил и дальше расширять географию проекта.
За парту в «серебряном» возрасте.
Важной частью масштабного проекта стал краевой народный университет «Активное долголетие». Это образовательное учреждение действует в регионе с 2012 года и сегодня имеет широкую сеть — 93 филиала во всех городских и муниципальных округах края. За годы работы выпускниками университета стали более 30 тыс. жителей Красноярского края. Только в завершающемся 2025/2026 учебном году в учреждении обучались около 3,5 тыс. пожилых слушателей.
Обучение в университете бесплатное. Слушатели могут выбрать один из множества факультетов: «Здоровье», «Культура и искусство», «Краеведение», «Основы компьютерной грамотности», «Основы английского языка» и другие. По традиции выпускники отблагодарили своих преподавателей яркими выступлениями.
Министр соцполитики края Ирина Пастухова подчеркнула, что организация играет важную роль в жизни старшего поколения.
«Учебный процесс в университете — часть масштабной работы, которая проходит в крае в рамках нацпроекта “Семья” и движения “Сибирское долголетие”. Программы, направленные на поддержание физического и ментального здоровья, развитие творческих способностей и социальную активность, напрямую способствуют увеличению продолжительности и качества жизни сибиряков. Выпускники университета, полные энергии и новых знаний, становятся примером для окружающих, демонстрируя, что возраст — не преграда для активной и насыщенной жизни», — отметила министр.
Новый учебный год в народном университете стартует уже в октябре. Записаться на курсы можно будет с 1 мая по 10 сентября в советах ветеранов (пенсионеров) по месту жительства.
Обилие активностей для представителей «серебряного» возраста доказывает: стереотипные представления о скучной старости уходят в прошлое. Теперь это время для новых увлечений и тех самых радостей, на которые в молодости из-за работы вечно не хватало сил.