Активнее и моложе. Пенсионеры могут бесплатно пойти в бассейн и на лекции

Региональному движению для жителей старшего возраста «Сибирское долголетие» исполнился год. Рассказываем, как проект меняет жизнь людей.

Региональному движению для жителей старшего возраста «Сибирское долголетие» исполнился год. За это время оно объединило тысячи красноярцев и стало абсолютным победителем Всероссийского отбора лучших практик.

Участники движения осваи­вают компьютерную грамотность, путешествуют, ходят в бассейн. Рассказываем, как проект меняет жизнь людей и какие новые задачи ставит перед ним глава региона.

Вместе с внуками.

Небольшие деревянные домики для птиц участницы движения «Сибирское долголетие» мастерили и раскрашивали своими руками. На творческое занятие они пришли вместе с внуками. Активистки признаются: это было не только увлекательно, но и очень весело. Самое главное — работа сблизила поколения.

«Это было очень интересно, потому что участвовало много других женщин, их внуки. К сожалению, мои не смогли: болели. Но было очень приятно, что происходило общение, каждый о себе немножко рассказывал, дети веселились, когда участвовали во всём этом. Радовало, что происходит единение», — делится впечатлениями одна из участниц Людмила Хмелёва.

Развешивать готовые кормушки в экопарке «Берёзовая роща» активистки тоже пришли с внуками. А компанию во время этой весенней прогулки им составил губернатор края Михаил Котюков. Вместе они наполнили деревянные домики кормом и надёжно закрепили их на деревьях.

Во время прогулки участницы движения рассказали главе региона, что семейные форматы, появившиеся в этом году, стали настоящей отдушиной.

«За год я побывала более чем на 50 мероприятиях: походы, экскурсии, занятия по развитию памяти и когнитивных функций. Очень нравится отношение инструкторов: внимательное, с пониманием. Дети и внуки рады, что я не сижу на лавочке, а активно устраиваю свой досуг», — поделилась красноярка Наталья Кудерко.

Михаил Котюков отметил, что сам регулярно видит участников проекта в парках и бассейнах и рад их активности. При этом он обратил внимание на то, что мужчин в движении пока не так много, как хотелось бы.

«Сам встречаю участников в бассейнах, в парках города — вижу, что люди живут активно и с удовольствием. Важно, что появляются семейные форматы, куда приходят вместе с внуками: совместные занятия сближают поколения. Вместе с тем заметил, что мужчин в движении пока мало. Поручил наладить работу с профсоюзами и другими организациями, чтобы вовлекать их целенаправленно. Нужно расширяться и дальше, чтобы активная жизнь в старшем возрасте была доступна в любом уголке нашего большого края», — заявил губернатор.

Сохранить здоровье, организовать досуг.

Движение «Сибирское долголетие» стартовало в крае год назад по инициативе Михаила Котюкова. Главная цель проекта — сохранить здоровье и активность жителей старшего поколения. За это время только в Красноярске прошло более 2 тыс. разнообразных мероприятий. Из них:

864 спортивных события: плавание в бассейне, пиклбол, северная ходьба и другие активности;

677 культурных событий: экскурсии, выставки в музеях и библиотеках, творческие вечера и встречи, концерты и спектакли;

более 200 занятий, связанных с разными видами рукоделия и творчества;

более 200 лекций по медицине, туризму, психологии и искусству.

Самыми популярными стали туристические прогулки по экопаркам краевой столицы. Выбор у участников огромен.

«Мероприятий столько, что их одному человеку невозможно посетить. И культура, и спорт, и бассейны, и выставки, и экскурсии, и творчество», — говорит участница программы Людмила.

Её слова подтверждает и другая активистка движения, Нина Павлова. «Мы стали себя чувствовать более энергично, моложе, красивее становимся. У нас есть возможность бесплатно играть в теннис. Не знаешь, куда бежать, чем заниматься. Замечательно, скучать не приходится».

Чтобы сделать проект доступнее, в 2026 году возрастную планку для участников снизили с 55 до 50 лет. А успешный опыт Красноярска начали масштабировать на другие города края: в этом году к движению присоединились Ачинск, Минусинск, Лесосибирск, Норильск и Канск. Глава региона поручил и дальше расширять географию проекта.

За парту в «серебряном» возрасте.

Важной частью масштабного проекта стал краевой народный университет «Активное долголетие». Это образовательное учреждение действует в регионе с 2012 года и сегодня имеет широкую сеть — 93 филиала во всех городских и муниципальных округах края. За годы работы выпускниками университета стали более 30 тыс. жителей Красноярского края. Только в завершающемся 2025/2026 учебном году в учреждении обучались около 3,5 тыс. пожилых слушателей.

Обучение в университете бесплатное. Слушатели могут выбрать один из множества факультетов: «Здоровье», «Культура и искусство», «Краеведение», «Основы компьютерной грамотности», «Основы английского языка» и другие. По традиции выпускники отблагодарили своих преподавателей яркими выступлениями.

Министр соцполитики края Ирина Пастухова подчеркнула, что организация играет важную роль в жизни старшего поколения.

«Учебный процесс в университете — часть масштабной работы, которая проходит в крае в рамках нацпроекта “Семья” и движения “Сибирское долголетие”. Программы, направленные на поддержание физического и ментального здоровья, развитие творческих способностей и социальную активность, напрямую способствуют увеличению продолжительности и качества жизни сибиряков. Выпускники университета, полные энергии и новых знаний, становятся примером для окружающих, демонстрируя, что возраст — не преграда для активной и насыщенной жизни», — отметила министр.

Новый учебный год в народном университете стартует уже в октябре. Записаться на курсы можно будет с 1 мая по 10 сентября в советах ветеранов (пенсионеров) по месту жительства.

Обилие активностей для представителей «серебряного» возраста доказывает: стереотипные представления о скучной старости уходят в прошлое. Теперь это время для новых увлечений и тех самых радостей, на которые в молодости из-за работы вечно не хватало сил.