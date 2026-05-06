В омском Горсовете наградили победителей и призёров конкурса «Женское лицо Победы»

Во вторник, 5 мая, в зале торжеств Омского городского Совета прошла церемония награждения победителей и лауреатов конкурса детского и молодёжного творчества «Женское лицо Победы».
Конкурс проводится впервые. Его приурочили сразу к двум датам: 85-летию Антифашистского комитета советских женщин и 110-летию легендарной лётчицы Валентины Гризодубовой.
Организатором конкурса выступила депутат и вице-спикер горсовета Светлана Студеникина.
«Роль женщины в войне сложно переоценить. Это доказывают конкурсные работы наших участников: они очень трогательные, с замечательным содержанием, с искренней болью и огромным уважением к исторической памяти, к исторической судьбе тех людей, чья жизнь пересеклась с Великой Отечественной войной. И нам приятно, что для наших ребятишек имеет важность патриотическое начало, о котором мы очень часто говорим», — сказала Студеникина.
В конкурсе принимало участие около двухсот детей возрастом от 4 до 20 лет. В зале торжеств Горсовета наградили тридцать из них. Ребята соревновались в двух номинациях: «Художественное творчество» и «Художественное слово».
«Я читала стихотворение Михалкова “Детский ботинок”», — рассказывает Василина Абрамкова из Крутой Горки. — «Это очень грустная история. Когда была Великая Отечественная война, много людей убили, и был целый склад их ботинок. Про один из детских ботинок я и рассказывала. Важно помнить такие истории — они развивают в людях чувство любви к Родине».
Для Василины, для других ребят, а также для их родителей и наставников перед торжественной церемонией провели небольшую экскурсию по зданию Горсовета. А в перерывах между награждениями для участников мероприятия с творческими номерами выступили представители городских учреждений культуры.
Дипломы, сертификаты и ценные подарки вручали председатель жюри конкурса Светлана Студеникина и мама участника спецоперации Наталья Бакатина. Она поблагодарила организаторов за внимание к семьям защитников Отечества.