Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В омском Горсовете наградили победителей и призёров конкурса «Женское лицо Победы»

Конкурс приурочен к юбилею со дня основания Антифашистского комитета советских женщин.

Источник: Om1 Омск

Во вторник, 5 мая, в зале торжеств Омского городского Совета прошла церемония награждения победителей и лауреатов конкурса детского и молодёжного творчества «Женское лицо Победы».

Конкурс проводится впервые. Его приурочили сразу к двум датам: 85-летию Антифашистского комитета советских женщин и 110-летию легендарной лётчицы Валентины Гризодубовой.

Организатором конкурса выступила депутат и вице-спикер горсовета Светлана Студеникина.

«Роль женщины в войне сложно переоценить. Это доказывают конкурсные работы наших участников: они очень трогательные, с замечательным содержанием, с искренней болью и огромным уважением к исторической памяти, к исторической судьбе тех людей, чья жизнь пересеклась с Великой Отечественной войной. И нам приятно, что для наших ребятишек имеет важность патриотическое начало, о котором мы очень часто говорим», — сказала Студеникина.

В конкурсе принимало участие около двухсот детей возрастом от 4 до 20 лет. В зале торжеств Горсовета наградили тридцать из них. Ребята соревновались в двух номинациях: «Художественное творчество» и «Художественное слово».

«Я читала стихотворение Михалкова “Детский ботинок”», — рассказывает Василина Абрамкова из Крутой Горки. — «Это очень грустная история. Когда была Великая Отечественная война, много людей убили, и был целый склад их ботинок. Про один из детских ботинок я и рассказывала. Важно помнить такие истории — они развивают в людях чувство любви к Родине».

Для Василины, для других ребят, а также для их родителей и наставников перед торжественной церемонией провели небольшую экскурсию по зданию Горсовета. А в перерывах между награждениями для участников мероприятия с творческими номерами выступили представители городских учреждений культуры.

Дипломы, сертификаты и ценные подарки вручали председатель жюри конкурса Светлана Студеникина и мама участника спецоперации Наталья Бакатина. Она поблагодарила организаторов за внимание к семьям защитников Отечества.