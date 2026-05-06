Власти Ростова отказались от концепции фонтана, выбранной горожанами

Концепцию фонтана на площади Ленина в Ростове, за которую голосовали горожане, отклонили.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове не будут реализовывать концепцию фонтана на площади Ленина, которую выбрали горожане в ходе голосования на платформе «Активный ростовчанин». Об этом в своих соцсетях сообщил архитектор проекта Александр Ломтев.

Осенью 2025 года глава города Александр Скрябин обещал, что фонтан построят именно по проекту-победителю. Однако позже выяснилось, что проектирование доверили другой фирме, которая даже не участвовала в конкурсе.

Автор отклоненной концепции рассказал, что его не привлекали к работе и не связывались с ним полгода. Новый подрядчик, по его словам, использует лишь общие геометрические решения старого фонтана, но не учитывает десятки новых архитектурных, дизайнерских и инженерных идей, за которые голосовали ростовчане. Авторские права на эти нововведения, как он считает, остаются за ним.

