Власти Ростова отказались от концепции фонтана, выбранной горожанами

Автор отклоненной концепции рассказал, что его не привлекали к работе и не связывались с ним полгода. Новый подрядчик, по его словам, использует лишь общие геометрические решения старого фонтана, но не учитывает десятки новых архитектурных, дизайнерских и инженерных идей, за которые голосовали ростовчане. Авторские права на эти нововведения, как он считает, остаются за ним.