В Красноярске наградят лучшие школьные музеи и патриотические клубы

В преддверии 9 Мая в Красноярске пройдёт финал фестиваля школьных музеев и патриотических клубов. В заключительном этапе участвуют 44 команды со всего Красноярского края. Финалисты представят социально-образовательные проекты, тематические экскурсии, а также видеоролики о своих музеях и клубах. Особое внимание уделено теме единства народов и боевого братства в годы Великой Отечественной войны. 7 мая участники презентуют свои работы в Краевом Дворце молодёжи, а 8 мая на площади Победы 24 лучших музея получат копии знамён и исторические формуляры воинских частей, сформированных в регионе в годы ВОВ. 9 мая победители пронесут эти знамёна в составе торжественного шествия. Всего в крае работает 721 школьный музей и 147 патриотических клубов, добавили в министерстве образования Красноярского края.