Профессор СФУ рассказал правду о передаче интеллекта по материнской линии

Существует теория, согласно которой интеллектуальные способности наследуются детьми по большей части от матери. Генетик Константин Крутовский поделился профессиональным мнением относительно этой гипотезы.
Профессор Сибирского федерального университета, университета Геттингена, специалист Института общей генетики РАН полагает, что передача IQ от матери — миф. «Все гораздо сложнее», — уверен Крутовский.
По словам ученого, некоторые гены, отчасти отвечающие за когнитивные способности, действительно связаны с так называемой половой X-хромосомой. Однако большинство интеллектуальных генов находятся в аутосомах, которые не считаются мужскими или женскими, поэтому вклад в умы детей у матери и отца примерно одинаковый.
Хотя гены, безусловно, влияют и на интеллект, и на характер, и на наследственный риск психических расстройств, речь здесь может идти не о жестко обусловленной программе, а о сложном взаимодействии ДНК и окружающей среды, о множестве вариантов.
Наследуемость способностей интеллекта у детей колеблется в пределах 20−40 процентов. Остальные 60−80 зависят от среды — свою роль играют образование, питание, круг общения и прочие факторы.
Во многом потенциал зависит от сотен или тысяч генов, отвечающих за тот или иной эффект. В частности, за восприятие и познавательные способности, за память и внимание, за адаптацию и прочие «таланты». Но ни один из генов не определяет интеллект как таковой.