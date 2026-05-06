В Приангарье с застройщика взыскали 6 млн рублей за плохое жилье для сирот

Руководителей фирмы привлекли за мошенничество.

Источник: Аргументы и факты

Прокуратура Куйтунского района добилась в суде взыскания более 5,9 млн рублей с бывших руководителя и главного инженера фирмы-застройщика, осуждённых за мошенничество. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В 2017—2018 годах при строительстве двух блок-секций для детей-сирот в посёлке Куйтун фигуранты передали государству 72 квартиры, которые частично не соответствовали техрегламентам. Несмотря на это, они получили разрешение на ввод и оплату по контрактам, причинив областному бюджету ущерб свыше 6 млн рублей.

В июле 2025 года оба фигуранта были приговорены к трём годам колонии общего режима и штрафу по 300 тысяч рублей каждый. Суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании с них ущерба в солидарном порядке.

Отметим, что бывшая глава Куйтунского городского поселения также осуждена за взятку и превышение полномочий.

Ранее в Иркутской области фельдшера оштрафовали за торговлю фиктивными больничными.