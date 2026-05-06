Требования к автошколам хотят ужесточить в Казахстане

Депутат Екатерина Смышляева заявила, что сегодня в обществе есть устойчивый запрос на безопасность на дорогах и во дворах.
«Проект закона направлен на повышение безопасности дорожного движения через совершенствование системы подготовки водителей, внедрение современных цифровых инструментов в отрасли, повышение безопасности человека в цифровой среде», — сказала она.
Законопроектом уточняется порядок использования технических средств, выявляющих и фиксирующих нарушения Правил дорожного движения (ПДД). Также предлагается усилить государственный контроль за деятельностью учебных организаций, осуществляющих подготовку водителей транспортных средств.
«Вводится разрешительный порядок деятельности автошкол путем внесения изменений в Закон РК “О разрешениях и уведомлениях”. Получение разрешения будет возможно только при наличии материально-технической базы, учебных площадок, транспортных средств, квалифицированного преподавательского состава. Предлагается сформировать государственный реестр учебных организаций, получивших разрешение. Реестр позволит обеспечить контроль за школами после получения разрешений. Ведение реестра предлагается закрепить за Министерством внутренних дел», — отметила депутат.
Проектом закона предусматривается интеграция медицинских данных определенной формы в автоматизированные базы данных МВД. Эти меры исключают вероятность того, что за рулем будет водитель с медицинскими противопоказаниями к вождению.
По данным МВД, в Казахстане подготовку водителей осуществляют 727 автошкол.