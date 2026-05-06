Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Волгоградом открыли обновленный памятник «Высота 180.9»

Накануне, 5 мая, в Иловлинском районе Волгоградской области состоялось торжественное.

Накануне, 5 мая, в Иловлинском районе Волгоградской области состоялось торжественное открытие легендарного мемориального комплекса «Высота 180.9», расположенного в Сиротинском сельском поселении. Об этом сообщили в администрации района.

В этом месте, в 1942 году 19-летний младший лейтенант Василий Кочетков и его 16 бойцов ценой своей жизни остановили атаку 20-ти фашистских танков и вражеской пехоты в количестве более 200 человек. Бойцы, которых потом назвали сталинградскими панфиловцами, стояли до конца и все здесь погибли. Участники обороны стратегически важной возвышенности были здесь похоронены вместе с другими героями.

Воинское захоронение является объектом культурного наследия регионального значения.

Мемориальный комплекс был возведен здесь в 1969 году. С тех пор он ни разу капитально не ремонтировался.

Фото администрации Иловлинского района.