Заявки на отбор в отряд космонавтов будут принимать от россиян до 30 июня

Меньше двух месяцев осталось у жителей Хабаровского края для того, чтобы успеть подать заявку на отбор в отряд космонавтов. Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», принимать документы от кандидатов Центр подготовки космонавтов будет до 30 июня включительно.
В Роскосмосе указали, что претенденты должны быть не старше 35 лет (по состоянию на 31 декабря 2025 года), иметь высшее образование в области точных, естественных или медицинских наук. Будущий космонавт не должен иметь хронических заболеваний и должен быть в хорошей физической форме. Предельный рост для прохождения отбора — 190 см, а вес — 90 кг. Минимальные показатели — 150 см и 50 кг. Размер ступни не должен превышать 46 размера.
К пакету документов необходимо приложить заявление об участии в конкурсе, написанное в произвольной форме. Напомним, что с апреля процесс подачи заявлений упростили — теперь все необходимое можно загрузить через Госуслуги.
После проверки документов на соответствие предъявляемым требованиям следует второй этап, который уже пройдет в очной форме. Тех, кто не прошел заочный этап — уведомят об этом, прошедших — пригласят в Центр подготовки космонавтов для проверки профессиональных навыков, психологических качеств, физической формы и состояния здоровья.
Пройдет отбор до 30 сентября, а подведение итогов состоится до 10 ноября.
Ранее, подобный отбор прошел хабаровчанин Петр Дубров. После пройденной подготовки с июля 2014 года он стал космонавтом-испытателем отряда космонавтов Роскосмоса.