Заявки на отбор в отряд космонавтов будут принимать от россиян до 30 июня

В Роскосмосе указали, что претенденты должны быть не старше 35 лет (по состоянию на 31 декабря 2025 года), иметь высшее образование в области точных, естественных или медицинских наук. Будущий космонавт не должен иметь хронических заболеваний и должен быть в хорошей физической форме. Предельный рост для прохождения отбора — 190 см, а вес — 90 кг. Минимальные показатели — 150 см и 50 кг. Размер ступни не должен превышать 46 размера.