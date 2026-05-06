В посёлке Хабаровского края дети учатся среди грибка, плесени и вони

Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю подало иск в суд района имени Лазо с требованием устранить грубые санитарные нарушения в школе N2 рабочего поселка Хор. Профилактический визит специалистов вскрыл такую картину, что терпеть дальше было нельзя. Дети проводят в этом здании по несколько часов ежедневно, а условия там оказались далеко не учебными.
Проверка шла с 8 по 21 апреля, и список нарушений вышел внушительным. Крыльцо и дорожки повреждены, сплошные неровности. В подвале стоят сточные воды, канализация не работает, запах соответствующий. Двери и мебель в таком состоянии, что качественно продезинфицировать их невозможно. Столы и стулья в классах и столовой — со сколами и дефектами. Полы и стены повреждены, на них следы грибка, дыры и отслоения.
Территориальный отдел Роспотребнадзора, зафиксировав все это, направил исковое заявление в суд. Требование одно: обязать администрацию школы устранить все нарушения и привести здание в соответствие с санитарными нормами. Речь не о косметическом ремонте, а о базовых вещах, которые напрямую влияют на здоровье учеников и педагогов.
Сейчас ситуация находится на контроле ведомства. Значит, просто пообещать исправить всё к следующей проверке не получится — каждый этап работ будет отслеживаться.