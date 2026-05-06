Минпромторг не отсудил субсидию у нижегородского производителя электроники

Арбитражный суд отклонил иск Министерства промышленности и торговли против нижегородского предприятия ООО «Континент ЭТС», являющегося значимым игроком на рынке промышленной электроники. Об этом сообщили в «Коммерсантъ».
Ведомство настаивало на возврате ответчиком почти 70 миллионов рублей, полученных в качестве государственной поддержки на разработку и производство логистических контроллеров. Кроме того, министерство претендовало на взыскание значительной суммы процентов за, по их мнению, неправомерное использование денежных средств.
ООО «Континент ЭТС» удалось обосновать, что реализация проекта по импортозамещению была затруднена введенными против России санкциями. Компания сумела продемонстрировать, что конечный продукт создан с использованием российских комплектующих и программного обеспечения, и вызвал интерес у таких крупных корпораций, как «Росатом» и «Транснефть».
В то же время, другие промышленные предприятия Нижнего Новгорода столкнулись с большими трудностями в аналогичных судебных разбирательствах, и по ряду претензий Минпромторга решения были вынесены в пользу министерства.
Ранее сообщалось, что суд в Нижегородской области рассмотрит уголовное дело судьи из Мордовии.