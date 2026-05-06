«Мед для ушей»: Кайрат Нуртас сделал ставку на экс-солистку КешYou

Совместный трек вышел под названием «Кім ойлаған».
Знаменитости на своих страницах в Instagram разместили видеоклип и немного рассказали о творчестве.
По словам Нуртаса, он знал, что песня будет уникальной лишь с голосом Ауелбековой. Поэтому он и предложил ей создать сообща хит.
«Похоже, получился особенный дуэт?!» — спросил Нуртас у армии фанатов.
Посмотреть эту публикацию в Instagram.
Публикация от Кайрат Нуртас (@kair_n).
Комментаторы после ознакомления с мелодией остались довольны, отметив верный выбор Нуртаса.
Нет ни одной певицы, которая могла бы сравниться с Ауелбековой. Молдир, у вас потрясающий чистый голос. Мед для ушей. Кайрат украсил песню своим голосом. Мощь. У Молдир сильный голос. Она и Кайрат составили отличный дуэт. Легенда есть легенда. Молдир, для вас нет слов! Красота! Молдир, ваш чистый голос отличается от других, он ясный и неповторимый.
Мы также писали, что 24 апреля украинская певица Светлана Лобода сделала признание, шокировавшее всех слушателей. Исполнительница хита «Твои глаза» записала с Кайратом Нуртасом песню под названием Sen meni kut.
Сам казахстанец заявил, что услышать премьеру можно будет 24 мая в Алматы на его сольном концерте. В этот день Лобода станет специальным гостем этого музыкального вечера.