Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Мед для ушей»: Кайрат Нуртас сделал ставку на экс-солистку КешYou

Казахстанский артист Кайрат Нуртас продолжает радовать миллионную аудиторию новыми дуэтами с известными исполнителями. На этот раз компанию Нуртасу составила бывшая солистка группы КешYou Молдир Ауелбекова, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Совместный трек вышел под названием «Кім ойлаған».

Знаменитости на своих страницах в Instagram разместили видеоклип и немного рассказали о творчестве.

По словам Нуртаса, он знал, что песня будет уникальной лишь с голосом Ауелбековой. Поэтому он и предложил ей создать сообща хит.

«Похоже, получился особенный дуэт?!» — спросил Нуртас у армии фанатов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram.

Публикация от Кайрат Нуртас (@kair_n).

Комментаторы после ознакомления с мелодией остались довольны, отметив верный выбор Нуртаса.

Нет ни одной певицы, которая могла бы сравниться с Ауелбековой. Молдир, у вас потрясающий чистый голос. Мед для ушей. Кайрат украсил песню своим голосом. Мощь. У Молдир сильный голос. Она и Кайрат составили отличный дуэт. Легенда есть легенда. Молдир, для вас нет слов! Красота! Молдир, ваш чистый голос отличается от других, он ясный и неповторимый.

Мы также писали, что 24 апреля украинская певица Светлана Лобода сделала признание, шокировавшее всех слушателей. Исполнительница хита «Твои глаза» записала с Кайратом Нуртасом песню под названием Sen meni kut.

Сам казахстанец заявил, что услышать премьеру можно будет 24 мая в Алматы на его сольном концерте. В этот день Лобода станет специальным гостем этого музыкального вечера.