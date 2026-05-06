В Красноярске подвели промежуточные итоги голосования за объекты благоустройства

В Красноярске после двух недель народного голосования за благоустройство пространств в 2027 году определились первые лидеры. Об этом в своем канале в национальном мессенджере MAX сообщил мэр Сергей Верещагин.
Напомним, претендентов на благоустройство в Красноярске 17, а преобразятся по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», всего 8 территорий. Свой выбор сделали уже более 72 тыс. жителей.
Самое большое число голосов пока набирает набережная в Тихих Зорях. Также в ведущей тройке — скверы у ледового дворца «Сокол» в Зелёной Роще и «Московский тракт» на проспекте им. газеты «Красноярский рабочий». Следом идут:
бульвар Ботанический; сквер у стелы на въезде в Солнечный; пространство на ул. Калинина, 41б; сквер Крутовского на ул. К. Маркса; набережная у Октябрьского моста в Ленинском районе (второй этап).
Список еще не финальный — голосование продолжается. Повлиять на результат можно до 12 июня включительно: нужно пройти по ссылке, указать регион, город, а затем выбрать объект.
«Приглашаю всех принять участие в определении планов улучшения жизни в нашем Красноярске!» — заявил Сергей Верещагин.
Фото на главной: канал в национальном мессенджере MAX «Верещагин Сергей, глава Красноярска».
