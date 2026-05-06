Роспотребнадзор рассказал, почему в самолете хочется томатный сок

«Например, апельсиновый сок, который на земле казался ярким и сладким, в небе превращается в кисловатую воду “без души”. Лимон становится просто “кисло”, а не “освежающе-кисло”. Но томатный сок — хитрец. У него сложный, многогранный вкус: там есть и сладость, и кислинка, и знаменитый умами — так называемый “пятый вкус”, который отвечает за ощущение сытности и глубины. Именно умами (глутаматы, которые природно содержатся в томатах) пробивает броню притупленных рецепторов. В условиях полета томатный сок раскрывается ярче, чем на земле, и кажется настоящим эликсиром. К тому же употребление томатного сока в умеренном количестве помогает сохранять водно-солевой баланс во время перелета», — разъяснили в ведомстве.