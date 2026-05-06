Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роспотребнадзор рассказал, почему в самолете хочется томатный сок

При авиаперелетах томатный сок пользуется наибольшей популярностью среди пассажиров потому что другие соки кажутся безвкусными.

При авиаперелетах томатный сок пользуется наибольшей популярностью среди пассажиров потому что другие соки кажутся безвкусными. Причина в том, что на большой высоте вкусовые рецепторы человека реагируют на повышенное давление — недостаток кислорода снижает их чувствительность.

Об этом рассказали в соцсетях красноярского Роспотребнадзора, отвечая на соответствующий вопрос подписчика.

«Например, апельсиновый сок, который на земле казался ярким и сладким, в небе превращается в кисловатую воду “без души”. Лимон становится просто “кисло”, а не “освежающе-кисло”. Но томатный сок — хитрец. У него сложный, многогранный вкус: там есть и сладость, и кислинка, и знаменитый умами — так называемый “пятый вкус”, который отвечает за ощущение сытности и глубины. Именно умами (глутаматы, которые природно содержатся в томатах) пробивает броню притупленных рецепторов. В условиях полета томатный сок раскрывается ярче, чем на земле, и кажется настоящим эликсиром. К тому же употребление томатного сока в умеренном количестве помогает сохранять водно-солевой баланс во время перелета», — разъяснили в ведомстве.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.