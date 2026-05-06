Ошибка с шашлыком на пикнике может обернуться отравлением — названы признаки

Неправильное хранение шашлыка в жаркую погоду может привести к проблемам со здоровьем. Об этом предупредила директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко.
По ее словам, главная опасность связана не столько с качеством мяса, сколько с ошибками при перевозке и хранении продукта до и после приготовления.
Эксперт отметила, что при температуре выше плюс 25 градусов мясо нельзя держать без холодильника дольше одного часа. В более прохладную погоду этот срок увеличивается до двух часов.
Охлажденное мясо желательно приготовить в течение 10−12 часов после покупки, а лучше — в первые четыре часа, если до этого оно хранится в холодильнике.
После приготовления шашлык тоже нельзя долго оставлять на жаре. При комнатной температуре готовое мясо безопасно хранить не более двух часов, а в сильную жару — максимум один час.
Спеценко также предупредила, что горячий шашлык нельзя сразу убирать в холодильник. По ее словам, это может привести к неравномерному охлаждению и развитию бактерий.
Эксперт советует сразу выбрасывать мясо, если появился кислый или затхлый запах, поверхность стала липкой или скользкой, а цвет изменился. Она подчеркнула, что повторная термическая обработка уже не сделает такой продукт безопасным.
