Центральную набережную Красноярска обновят в два этапа

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В рамках подготовки к 400-летию города запланировано поэтапное благоустройство Центральной набережной.

Источник: НИА Красноярск

В этом году обновление затронет участок от Коммунального моста до галереи «Енисей». Подрядчику предстоит смонтировать современное уличное освещение и систему видеонаблюдения, убрать воздушные линии электропередачи под землю, отремонтировать и укрепить лестничные сходы к нижней террасе, а также обустроить пандус. Кроме того, запланировано восстановление подпорной стены и обновление покрытия тротуаров и велосипедных дорожек с нанесением разметки.

Второй этап работ намечен на следующий год. Он охватит участок от спортивной площадки у дома № 45а/1 по улице Дубровинского до Коммунального моста. Здесь планируется заменить асфальт, обновить бордюр и установить более 70 современных светодиодных светильников, а также декоративную подсветку.