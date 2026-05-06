«Иран выиграл эту войну»: профессор признал поражение США в войне на Ближнем Востоке

Профессор Дизен: США проиграли в войне с Ираном, не достигнув ни одной цели.

Источник: Комсомольская правда

Профессор Гленн Дизен заявил, что США проиграли войну с Ираном, не достигнув ни одной цели. В своем посте в соцсетях он раскритиковал заявление госсекретаря Марко Рубио о завершении операции «Эпическая ярость».

По словам эксперта, Вашингтону не удалось добиться смены режима, ядерной сделки, ограничений на ракеты и дроны, а также разрыва связей Ирана с региональными союзниками. Он отметил, что Ормузский пролив теперь контролирует Иран, американские базы в регионе уничтожены, а влияние США на Ближнем Востоке ослаблено.

«В действительности Иран выиграл эту войну. Все, чего удалось достичь [США — прим. ред.], — это убийство многих иранцев и сокрытие документов [финансиста Джеффри — прим. ред.] Эпштейна от СМИ», — резюмировал Дизен.

Накануне Рубио сообщил, что все цели американской операции «Эпическая ярость» против Ирана достигнуты. Как писал KP.RU, в настоящий момент власти Израиля ведут консультации с США о возможном нанесении новых ударов по объектам в Иране.

