Жёсткие сроки по посадке лука и чеснока

В огородных делах ориентир на календарь часто важнее погоды, и дата 10 мая — это жесткий рубеж для культур с длинной вегетацией. К этому числу нужно четко разделить: что уже посажено осенью, а что только предстоит.
Посадка под зиму (октябрь — ноябрь).
Озимые формы физиологически настроены на холодный старт. Чеснок и лук-севок уходят в грунт за 3−4 недели до устойчивых морозов, когда температура почвы опускается до +3…+5°C.
· Озимый чеснок (стрелкующиеся сорта) сажают зубками. За зиму он проходит яровизацию, отращивает мочку корней. Выход из грунта — сразу после схода снега, урожай готов уже в июле. Головки получаются крупнее яровых, но хранятся хуже.
· Озимый лук-севок (сорта «Штуттгартер Ризен», «Сеншуй», «Эллан») дает раннее перо и луковицу, которая набирает массу за счет апрельской влаги. Важно: севок должен быть фракции 1−1,5 см, более крупный уходит в стрелку.
Весенняя посадка до 10 мая (апрель — начало мая).
К 10 мая нужно успеть те культуры, которые боятся заморозков в начале роста или не успевают вызреть при летнем зное.
· Яровой чеснок сажают, как только оттает и слегка подсохнет грядка — с конца апреля до первых чисел мая. Задержка даже на неделю (после 10−15 мая) приводит к тому, что чеснок не вызревает: головка распадается на зубки, а шелуха трескается. Оптимальная почва на глубине 5 см — +8…+12°C.
· Яровой лук-севок (на репку) требует такой же ранней посадки. До 10 мая его еще можно сажать в холодную землю — это стимулирует развитие корней до того, как проснется луковая муха. Если опоздать, лук уйдет в перо в ущерб луковице при длинном световом дне (июнь).
Что именно успеть до 10 мая?
До этого рубежа допускается досадить:
— Яровой чеснок (любые нестрелкующиеся формы).
— Мелкий севок (овсюжок) на зелень.
— Севок на репку при условии, что он хранился при температуре +18…+25°C (теплый метод). Если севок лежал в холоде (+1…+5°C) — его сажают как можно раньше, в апреле. Высадка охлажденного севка после 10 мая в теплую землю вызовет массовое стрелкование.
Главное правило: после 10−15 мая сажать лук и чеснок уже поздно. Длинный день испортит качество яровых, а озимые к этому времени давно в земле. Тот, кто тянет до последней декады мая, получает мелкие, невызревшие головки, которые гниют при хранении.