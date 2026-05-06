Baijiahao: Кремль сделал неожиданный ход после разговора Путина с Трампом

Москва сделала неожиданный шаг после телефонного разговора президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом заявили колумнисты китайского издания Baijiahao.
Президенты разговаривали полтора часа, а после беседы в Кремле заявили о согласовании сроков предстоящего визита российского президента в Китай. По мнению китайских журналистов, это не совпадение.
— На шахматной доске международной политики каждый ход тщательно обдумывается. Решение объявить о согласовании дат визита Путина в Китай имеет глубокий смысл, — пишет издание.
Авторы материала отмечают, что Россия показывает искренность перед Китаем, одновременно напоминая Западу о мощном партнерстве с Пекином. Москва балансирует между Вашингтоном и Пекином, защищая свои интересы, передает «АБН24».
До этого ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин оценил, может ли возможная встреча Владимира Путина с Дональдом Трампом в Китае усилить позиции Пекина и осложнить положение Вашингтона.
7 апреля официальный представитель МИД КНР Мао Нин также утверждала, что Китай «придает большое значение» обменам между жителями КНР и России и заинтересован в развитии туристических контактов.