Омское министерство образования отказало в жилье сироте из Тарского района

Житель Тарского района был сиротой с рождения. До 23-летнего возраста молодой человек вынужденно проживал в различных социальных учреждениях Омска и Любинского района. По непонятной причине ни одно из учреждений временного проживания не приняло меры по законной постановке сироты на учет в качестве нуждающегося в жилье. Когда тарчанину исполнилось 30 лет — это было в 2021 году, он самостоятельно обратился в региональное министерство образования с официальным заявлением, в котором просил включить его в список детей-сирот, по закону подлежащих обеспечению жилым помещением. Опять же, по непонятной причине, чиновники министерства отказали молодому человеку.