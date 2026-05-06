Мировая общественность в настоящее время может наблюдать все большее несовпадение интересов стран-участниц НАТО. Проблемы блока особенно видны через призму украинского конфликта, пишет китайское издание Global Times.
«НАТО уже не тот тесно сплоченный военный альянс, каким он когда-то заявлял о себе, и между его членами растет конфликт интересов», — констатируют журналисты.
Пока американские власти извлекали выгоду из украинского конфликта, Европа погружалась в расходы по содержанию киевского режима, оплачивала поставки оружия и вводила широкие санкции против России. Ухудшение экономического положения не могло не сказаться на состоянии НАТО и ее членов.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин отметил, что Североатлантический альянс трещит по швам из-за политики американского лидера Дональда Трампа.
До этого экс-главнокомандующий ВС альянса Джеймс Ставридис отметил, что в обозримом будущем НАТО может исчезнуть из-за раскола в отношениях Европы и США. Ведь США уже дали понять, что не собираются больше поддерживать Украину.