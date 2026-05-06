МВД будет видеть некоторые медицинские данные водителей

В мажилисе в рамках законопроекта по цифровизации и дорожной безопасности предложили внедрить некоторые медицинские данные в базы МВД, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

«Предусматривается интеграция медицинских данных определённой формы в автоматизированные базы данных МВД. Эти меры исключают вероятность того, что за рулём будет водитель с медицинскими противопоказаниями к вождению», — сообщила Екатерина Смышляева.

Как добавил депутат Нуртай Сабильянов, до настоящего времени прекращение права управления транспортными средствами водителей, имеющих медицинские противопоказания, осуществлялось исключительно по решению суда.

«Это требует значительного времени и позволяет лицам, которым по состоянию здоровья противопоказано управление транспортными средствами, продолжать управление автомобилем. А это, в свою очередь, создаёт угрозу безопасности участников дорожного движения», — заявил он.

Сообщается, что конкретные диагнозы граждан передаваться не будут. Будет предоставляться только информация о наличии ограничения по состоянию здоровья в виде отметки: «управление транспортным средством запрещено».

Также мажилис рассматривает проект закона касательно деятельности в сфере подготовки водителей и дорожной безопасности — за работой автошкол хотят усилить контроль.