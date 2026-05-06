Стало известно, почему «Уфу» жестко наказали за неявку на матч в Хабаровске

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза засчитал «Уфе» техническое поражение со счетом 0:3 за срыв матча 32-го тура Первой лиги против «СКА-Хабаровска». Встреча должна была пройти в воскресенье, но гости просто не долетели до Дальнего Востока. Теперь глава КДК Артур Григорьянц подробно объяснил в беседе с РИА Новости, почему версия о форс-мажоре не сработала.
Ключевая претензия к уфимскому клубу не в том, что аэропорт закрыли, а самолеты не взлетели. Это обстоятельство в КДК как раз учли. Проблема в том, как «Уфа» спланировала свой маршрут. Клуб выстроил логистику так, что стыковка между рейсом из Уфы до Новосибирска и рейсом из Новосибирска в Хабаровск составляла ровно 47 минут. Любая задержка, любое изменение расписания — и вся цепочка рассыпалась. Профессиональный клуб, по мнению Григорьянца, не имел права закладывать такой минимальный запас.
«Вопрос был в том, почему профессиональный футбольный клуб, выезжая на официальный матч в Хабаровск, организовал маршрут так, что задержка одного рейса и потеря одной стыковки сделали участие команды в матче невозможным», — заявил Григорьянц.
Любопытная деталь вскрылась в ходе разбирательства. Оказалось, что рейс из Новосибирска, с которым должна была состыковаться «Уфа», ждал два с половиной часа. Авиакомпания готова была задержать вылет, чтобы футболисты успели. Но в какой-то момент перевозчику сообщили, что «Уфа» сдала билеты на этот рейс — который даже не был отменен, а лишь отложен на несколько часов. После этого борт из Новосибирска улетел в Хабаровск без команды. Хотя, как подчеркнул Григорьянц, доберись уфимцы до Новосибирска, у них были и другие варианты добраться до места матча — другими авиакомпаниями.