В Мирном Хабаровского района открылась выставка к 81-й годовщине Победы

К 81-й годовщине Великой Победы в селе Мирное заработала выставка, где можно увидеть книги, фотографии, письма и документы тех, кто ковал победу на Дальнем Востоке и на передовой. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», историко-документальный проект «Война в сердце, в памяти, в книгах», запущенный к 81-й годовщине Победы, стал настоящим путешествием в прошлое.
29 июня 1941 года, всего через неделю после начала войны, из Хабаровского края на запад ушел первый эшелон добровольцев. За годы войны Хабаровский край стал настоящей кузницей кадров для фронта. Сотрудники архива подсчитали: более 250 тысяч человек прошли здесь военное обучение. С Дальневосточного военного округа отправили 23 дивизии, 19 бригад, десятки авиационных подразделений и сотни маршевых рот.
— Только из Хабаровского района на фронт ушли 9874 человека. Из них вернулись 1373 человека. Можно представить, какие потери понес советский народ в годы войны, — рассказала начальник отдела по делам архивов Светлана Нескородова.
Отдельный раздел посвящен двум эпизодам, которые можно назвать «точками невозврата»: Сталинградской битве и блокаде Ленинграда.
Один из самых неожиданных разделов проекта — оружие словом. Фронтовая пресса и плакаты выиграли не меньше сражений.
— Это был «третий фронт». Пропаганда поднимала дух, объясняла, за что мы боремся, и не давала врагу сломать нас даже в самые черные дни, — добавила Светлана Нескородова.
Выставка работает в здании отдела по делам архивов администрации Хабаровского муниципального района по адресу: с. Мирное, ул. Клубная, 13. Увидеть «живую историю» можно до 31 июля. Вход свободный.