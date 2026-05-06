Актер из «Спящего лагеря» Тирстен скончался на 61-м году жизни

Американский актер Джонатан Тирстен, исполнивший роль Рикки Томаса в фильме «Спящий лагерь», скончался в возрасте 60 лет. Об этом в среду, 6 мая, сообщил таблоид TMZ, ссылаясь на брата артиста.
— По словам брата актера Уильяма, Джонатан Тирстен скончался в своем доме в Нью-Джерси неделю назад, — говорится в сообщении американского портала.
Тирстен обрел популярность после участия в серии фильмов «Спящий лагерь», в том числе в «Возвращении в спящий лагерь» и «Спящем лагере 4».
Кроме того, актер сыграл роль маньяка в фильме «Идеальный дом». За его работу он трижды удостоился награды за лучшую мужскую роль.