Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Актер из «Спящего лагеря» Тирстен скончался на 61-м году жизни

Американский актер Джонатан Тирстен, исполнивший роль Рикки Томаса в фильме «Спящий лагерь», скончался в возрасте 60 лет. Об этом в среду, 6 мая, сообщил таблоид TMZ, ссылаясь на брата артиста.

Американский актер Джонатан Тирстен, исполнивший роль Рикки Томаса в фильме «Спящий лагерь», скончался в возрасте 60 лет. Об этом в среду, 6 мая, сообщил таблоид TMZ, ссылаясь на брата артиста.

— По словам брата актера Уильяма, Джонатан Тирстен скончался в своем доме в Нью-Джерси неделю назад, — говорится в сообщении американского портала.

Тирстен обрел популярность после участия в серии фильмов «Спящий лагерь», в том числе в «Возвращении в спящий лагерь» и «Спящем лагере 4».

Кроме того, актер сыграл роль маньяка в фильме «Идеальный дом». За его работу он трижды удостоился награды за лучшую мужскую роль.