Омский оркестр МЧС даст три бесплатных концерта ко Дню Победы

Коллектив из 17 артистов выступит в трёх локациях.

Источник: МЧС РФ

Оркестр омского МЧС под управлением дирижёра Сергея Майданюка подарит жителям города музыкальную программу, посвящённую 81-й годовщине Победы.

Первое выступление состоится 6 мая в 17:00 (сквер «Первокирпичный»), второе — 7 мая в 14:00 (сквер имени Лобкова), третье — 9 мая в 15:00 (территория «Омской крепости»). В репертуаре коллектива из 17 исполнителей — патриотические композиции, которые, по словам дирижёра, никого не оставят равнодушным. Вход на все концерты свободный.

Ранее мы рассказывали, когда и где можно прокатиться на «Трамвае Победы» — праздничный вагон с оркестром и песнями будет курсировать 8 и 9 мая по знакомому маршруту. Также на нашем сайте можно ознакомиться с подробной программой праздничных мероприятий.

МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
