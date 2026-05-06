Омский оркестр МЧС даст три бесплатных концерта ко Дню Победы

Оркестр омского МЧС под управлением дирижёра Сергея Майданюка подарит жителям города музыкальную программу, посвящённую 81-й годовщине Победы.
Первое выступление состоится 6 мая в 17:00 (сквер «Первокирпичный»), второе — 7 мая в 14:00 (сквер имени Лобкова), третье — 9 мая в 15:00 (территория «Омской крепости»). В репертуаре коллектива из 17 исполнителей — патриотические композиции, которые, по словам дирижёра, никого не оставят равнодушным. Вход на все концерты свободный.
