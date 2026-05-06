Санкционный продукт пытались ввезти из Беларуси в РФ под видом пенопласта — вот о чем речь

Санкционный продукт из Европы пытались ввезти из Беларуси в Россию под видом пенопласта.

Источник: Комсомольская правда

Санкционный продукт из Европы пытались ввезти из Беларуси в Россию под видом пенопласта. Подробности сообщили в управлении Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям.

Так, контрольными службами была задержана партия санкционных груш сорта «Конференция» европейского происхождения. Около 18 тонн фруктов изъяли на территории Смоленской области, остановив грузовик на трассе Е-30 вблизи деревни Коробово.

Сотрудники Россельхознадзора при содействии таможни установили отсутствие у перевозчика сопроводительных фитосанитарных документов. Вместо документов на груши инспекторам надзорного ведомства предоставили товарно-транспортные накладные на белорусский пенопласт.

— Иные объяснения о происхождении и месте назначения груза водитель давать отказался, — сказали в Россельхознадзоре.

Проводится проверка и фитосанитарная экспертиза отобранных из партии проб.

В Россельхознадзоре напомнили, что Россией были введены ограничения на ввоз ряда продуктов питания из западных стран еще в 2014 году. В перечень были включены и груши сорта «Конференция».

Тем временем мясоконсервный комбинат в Орше присоединяется к агрокомбинату «Дзержинский» после совещания у Александра Лукашенко.

