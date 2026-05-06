В Биробиджане водитель Toyota развернулся и ударил BMW

В Биробиджане 5 мая 2026 года на улице Димитрова произошло дорожно-транспортное происшествие с материальным ущербом. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По предварительным данным полиции Еврейской автономной области, водитель Toyota Passo выполнял разворот вне перекрёстка. Он не убедился в безопасности манёвра и столкнулся с попутно движущимся автомобилем BMW. Обе машины получили механические повреждения. Пострадавших нет. Всего за минувшие сутки на территории области зарегистрировано три ДТП с материальным ущербом.
Сотрудники ДПС за сутки выявили 38 нарушений правил дорожного движения. Был задержан один водитель в состоянии опьянения. Ещё четырёх автомобилистов отстранили от управления, так как у них не оказалось прав. Одного водителя привлекли к ответственности за нарушение правил перевозки ребёнка в салоне. Тринадцать человек получили штрафы за неиспользование ремней безопасности. Госавтоинспекция напоминает, что разворот вне перекрёстка разрешён только при полной уверенности в безопасности манёвра.
