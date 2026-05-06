В Биробиджане водитель Toyota развернулся и ударил BMW

Сотрудники ДПС за сутки выявили 38 нарушений правил дорожного движения. Был задержан один водитель в состоянии опьянения. Ещё четырёх автомобилистов отстранили от управления, так как у них не оказалось прав. Одного водителя привлекли к ответственности за нарушение правил перевозки ребёнка в салоне. Тринадцать человек получили штрафы за неиспользование ремней безопасности. Госавтоинспекция напоминает, что разворот вне перекрёстка разрешён только при полной уверенности в безопасности манёвра.