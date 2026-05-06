Новый детский сад в Нижнем Тагиле сдадут раньше срока

В Нижнем Тагиле строят два детских сада, один из которых сдадут в эксплуатацию раньше срока. Об этом сообщает издание Тагил. Лайф.
Первый детсад строят на улице Фрунзе, его сдадут на полгода раньше намеченного срока — в сентябре 2026 года, второй возводят в микрорайоне Приречный, работы идут по графику, объект откроют в следующем году.
Вместимость детского сада по улице Фрунзе составляет 170 мест, готовность на сегодняшний день — 67%, изначально сдать объект должны были весной 2027 года.
Детский сад на 270 мест в Приречном готов на 37%, здесь начались внутренние работы.
Стоимость строительства двух детских садов составляет 928 миллионов рублей.