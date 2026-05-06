Казахстанцы смогут проверять информацию об утечке персональных данных

АСТАНА, 6 мая — Sputnik. Мажилис Казахстана одобрил поправки в законопроект по вопросам цифровизации.
Отдельным блоком в законе стоит защита персональных данных граждан и кибербезопасность. В стране вводится реестр скомпрометированных персональных данных, благодаря этому каждый гражданин сможет проверить, какие его данные могли оказаться в открытом доступе или были скомпрометированы в результате утечек.
«Это позволит людям своевременно принимать меры по защите своих данных. Дополнительно будут усилены требования к защите персональных данных при их публикации и обмене. В частности, вводятся требования по маскированию и хешированию персональных данных, когда публикация документов в открытом доступе является обязательной, а также по шифрованию персональных данных при обмене между операторами», — сообщили в мажилисе.
Также уточняются требования к согласию граждан на публикацию их персональных данных в общедоступных источниках. Теперь согласие должно отдельно предусматривать, допускает ли человек размещение его персональных данных в открытом доступе.
Управлять критически важными объектами цифровой инфраструктуры будет министерство ИИ и цифрового развития. Функции государственного контроля депутаты предложили передать КНБ.