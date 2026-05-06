В Казахстане могут ввести уголовную ответственность за использование поддельных госномеров

«Выясняется, что на протяжении длительного времени очень много людей, в том числе состоятельные граждане и их дети, использовали поддельные номера. Это происходит не только в Алматы, но и в других регионах. Страдают простые люди, бюджет теряет значительные средства. В связи с этим я изучил статьи 345−351 Уголовного кодекса — нарушения правил дорожного движения вообще не регулируют эти отношения. Статья 386 Уголовного кодекса предусматривает ответственность только за подделку и сбыт госномеров. А само использование поддельных госномеров, хотя здесь имеется состав уголовного правонарушения — объект, субъект, объективная и субъективная стороны, — отнесено к административной ответственности», — озвучил мажилисмен.