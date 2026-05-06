В Казахстане могут ввести уголовную ответственность за использование поддельных госномеров

Депутат поднял вопрос использования поддельных госномеров, отметив, что такие случаи нередко выявляются после ДТП и создают серьезные риски для общества.
«Выясняется, что на протяжении длительного времени очень много людей, в том числе состоятельные граждане и их дети, использовали поддельные номера. Это происходит не только в Алматы, но и в других регионах. Страдают простые люди, бюджет теряет значительные средства. В связи с этим я изучил статьи 345−351 Уголовного кодекса — нарушения правил дорожного движения вообще не регулируют эти отношения. Статья 386 Уголовного кодекса предусматривает ответственность только за подделку и сбыт госномеров. А само использование поддельных госномеров, хотя здесь имеется состав уголовного правонарушения — объект, субъект, объективная и субъективная стороны, — отнесено к административной ответственности», — озвучил мажилисмен.
Он также напомнил, что это статья 590 КоАП, по которой лицо, уличенное в использовании поддельных номеров, получает всего 15 МРП.
"Что такое 15 МРП? Он оплатил штраф и рад этому штрафу. А люди погибли из-за этого инцидента. Если это повторно — 20 МРП или лишение прав на один год. Может быть, вопрос такого характера: не пришло ли время, учитывая, что очень много людей погибло на дорогах, поднять ответственность с административной до уголовной? — дополнил депутат.
Заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов заявил, что поддельные госномера чаще всего используются криминальными элементами при совершении различных корыстно-имущественных правонарушений.
«У нас есть соответствующий анализ. Касательно дорожно-транспортных происшествий, действительно, есть случаи, когда используются так называемые подложные номера, притом, что уголовная ответственность предусмотрена непосредственно за подделку. Здесь действительно есть резон и необходимость рассмотреть по аналогии со статьей 385 Уголовного кодекса, где предусмотрена уголовная ответственность за подделку, в том числе по части 3 — за использование официального документа. Государственный регистрационный автомобильный знак также является важной составной частью регулирования дорожного движения и дорожной безопасности», — заявил он.
Он заявил, что предложение о введении уголовной ответственности за использование поддельных госномеров принято в работу, и сейчас в рамках ревизии уголовного законодательства этот вопрос прорабатывается совместно с учеными-правоведами и государственными органами, в том числе на площадке МВК.
