Где жить казахстанскому чиновнику, чтобы его зарплата была больше?

Не секрет, что у чиновников действует широкая тарифная сетка при начислении заработной платы. Есть много нюансов, влияющих на итоговое значение: стаж, опыт, уровень образования
Согласно отчётам Бюро национальной статистики (БНС) АСПиР РК, безусловным лидером по уровню среднемесячной номинальной заработной платы в сфере государственного управления, обороны и обязательного социального обеспечения стала Астана: 618 тыс. тг — на 66% больше, чем в среднем по стране (372,2 тыс. тг). На втором месте с большим отрывом оказался Алматы: 418 тыс. тг. Эти два мегаполиса традиционно демонстрируют высокие показатели благодаря концентрации в них крупных республиканских и межрегиональных государственных органов. В число регионов с наибольшими зарплатами чиновников также вошли Кызылординская (373,8 тыс. тг), Алматинская (357,5 тыс. тг) и Акмолинская (349,4 тыс. тг) области.
Наименьшая среднемесячная номинальная заработная плата в госсекторе была зафиксирована в Жамбылской области: 301,9 тыс. тг — почти на 20% меньше, чем в среднем по стране. Помимо этого, низкие показатели пришлись на Шымкент (317,2 тыс. тг), а также на Павлодарскую (324,8 тыс. тг) и Абайскую (328,8 тыс. тг) области.
Зарплата в 618 тыс. тг у чиновников Астаны кажется невероятной в сравнении со средним показателем в 372,2 тыс. тг. Предлагаем пойти дальше и сравнить зарплаты астанинских чиновников с модальной (наиболее часто встречающейся в этой группе занятых) заработной платой. В прошлом году в Казахстане она составляла 223,2 тыс. тг, то есть почти в 3 раза меньше, чем номинальная зарплата в Астане. Уточним: среднее значение заработной платы в сфере государственного управления, обороны и обязательного социального обеспечения в 372,2 тыс. тг — это, скорее, официальная информация, подходящая для сравнения в динамике с другими секторами
Многолетние абсолютные данные по размеру номинальной заработной платы в сфере государственного управления, обороны и обязательного социального обеспечения выглядят так, будто она ежегодно только увеличивается. Это не совсем и не всегда так. Индексы номинальной зарплаты с 2020 по 2025 год действительно демонстрируют её ежегодный прирост на 8%-26%. Однако в прошлом году из-за инфляции работники госсектора вряд ли ощутили заметный рост покупательной способности своих зарплат. Например, при росте номинальной заработной платы на 10,2% в 2025-м реальная зарплата не увеличилась, а даже уменьшилась на 1,1%. То есть ни о каком росте покупательной способности заработной платы речь не идёт. Исключением можно назвать разве что 2020-й и 2022-й, когда индексы реальных зарплат чиновников составляли 110,6% и 109,8% соответственно.
Помимо опыта работы и грейдовой системы начисления, на зарплату чиновников сильно влияет то, в каком именно сегменте они трудятся. Например, специалисты учреждений, которые занимаются обязательным социальным обеспечением, в прошлом году имели номинальную заработную плату более 1 млн тг. Это почти в 3 раза превышает средний показатель по всем категориям (372,2 тыс. тг). К высоким можно отнести и зарплаты чиновников, занимающихся международной деятельностью: 679,8 тыс. тг.
Существенный разброс показателя номинальной заработной платы наблюдается среди работников подкатегории «Государственное управление общего характера». Сотрудники республиканских госорганов в прошлом году получали номинальную зарплату в 764,1 тыс. тг. Это ключевая причина лидерства Астаны в региональном рейтинге. На уровне местных исполнительных органов показатель был почти вдвое меньше (396 тыс. тг), а в сёлах — в 3 раза меньше (245,9 тыс. тг).
Ежегодно БНС публикует сборник данных о зарплатах казахстанцев в разрезе разных профессий и должностей. Правда, с 2025 года из отчёта по какой-то причине исключили данные о размерах заработных плат акимов, министров и депутатов парламента. Поэтому, выясняя, кто из работающих в сфере государственного управления, обороны и обязательного социального обеспечения получает наибольшие зарплаты, будем учитывать, что самых много зарабатывающих в этом списке как раз не будет. Проанализируем те данные, из которых не делают тайны.
Десятку самых высокооплачиваемых профессий возглавляют судьи. Зарплата служителя Фемиды в прошлом году превышала 1 млн тг. На втором месте расположились инженеры по контролю качества на одном из предприятий, работающих в секторе госуправления: 835,5 тыс. тг. В тройку лидеров также вошли председатели ревизионной комиссии с зарплатой в 795,6 тыс. тг. В списке наиболее хорошо зарабатывающих также оказались руководители центральных исполнительных органов, начальники департаментов и управлений, специалисты-эксперты разного уровня.
В число наименее оплачиваемых в категории государственного управления, обороны и обязательного социального обеспечения вошли рядовые рабочие профессии. Безусловно, их представителей нельзя назвать чиновниками, однако работники с такими должностями в отчётах БНС де-юре также отнесены к сектору госуправления. Среди таких низкооплачиваемых специалистов оказались сотрудники техподдержки (90,4 тыс. тг), секретари (106,5 тыс. тг), водители (112,9 тыс. тг), дворники (120,7 тыс. тг) и операторы компьютеров (124,7 тыс. тг).