Где жить казахстанскому чиновнику, чтобы его зарплата была больше?

Многолетние абсолютные данные по размеру номинальной заработной платы в сфере государственного управления, обороны и обязательного социального обеспечения выглядят так, будто она ежегодно только увеличивается. Это не совсем и не всегда так. Индексы номинальной зарплаты с 2020 по 2025 год действительно демонстрируют её ежегодный прирост на 8%-26%. Однако в прошлом году из-за инфляции работники госсектора вряд ли ощутили заметный рост покупательной способности своих зарплат. Например, при росте номинальной заработной платы на 10,2% в 2025-м реальная зарплата не увеличилась, а даже уменьшилась на 1,1%. То есть ни о каком росте покупательной способности заработной платы речь не идёт. Исключением можно назвать разве что 2020-й и 2022-й, когда индексы реальных зарплат чиновников составляли 110,6% и 109,8% соответственно.