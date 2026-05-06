До конца мая планируют завершить ремонт коллектора на Семафорной в Красноярске

Специалисты КрасКом продолжают ремонт проблемного коллектора на улице Семафорной. Для обеспечения бесперебойного водоотведения смонтированы четыре обводные линии и установлены временные насосные станции, которые будут работать до завершения ремонта. Это обеспечит бесперебойное снабжение жителей правобережья услугами водоснабжения и водоотведения. На объекте идёт монтаж технологической камеры для стыковки новых стеклопластиковых труб с существующими железобетонными, а также подготовка траншеи и выемка разрушенных фрагментов сетей водоотведения. Особое внимание уделяется устройству подушки из песка и гравия под трубами — этот этап требует тщательной трамбовки. Из-за расположения коллектора под оживлённой дорогой и рядом с железной дорогой сети постоянно находятся под большой динамической нагрузкой. В результате ремонта будет заменено около 140 метров канализационных сетей. Завершить работы планируют до 31 марта, сообщили в пресс-службе КрасКом. Напомним, что сейчас проезд по улице Семафорной в районе Мичуринского моста закрыт. Однако при перекрытии части проспекта имени газеты «Красноярский рабочий» на время празднования Дня Победы по этому участку запустят общественный транспорт. Мы остановим работы, чтобы автобусам не было препятствий для проезда. Также это делается для безопасности рабочих. Кроме того, мы уберем крупную технику, такую как землеройная машина, чтобы не перекрывать дорогу, — уточнила корреспонденту НКК пресс-секретарь КрасКома Татьяна Лукина.