В Самаре утвердили границы могилы Николая Щорса

Госинспекция по охране объектов культурного наследия Самарской области утвердила границы ОКН федерального значения — могилы Николая Щорса, которая расположена на городском кладбище. Теперь на ее территории запрещено вести деятельность, которая может привести к повреждению, разрушению или уничтожению памятника культуры.
«На территории запрещено размещение объектов капитального строительства и их частей, а также проектирование, проведение землеустроительных работ, земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, не связанных с сохранением объекта», — рассказали в ведомстве.
Помимо этого, там запрещено вырубать зеленые насаждения, если это не является санитарной рубкой, и устанавливать технические устройства.