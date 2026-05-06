Капитальный ремонт ждет надземный переход на улице Ларина

В Нижнем Новгороде готовится масштабное обновление надземного пешеходного сооружения, пересекающего транспортную развязку проспекта Гагарина и улицы Ларина. Об этом сообщается на сайте госзакупок.
Адресное управление Приокского района сообщило о старте электронного аукциона, целью которого является выбор исполнителя для разработки проектной документации и проведения необходимых инженерных изысканий.
Общая стоимость проекта оценивается в 3,6 миллиона рублей. Финансирование будет осуществляться из городской казны Нижнего Новгорода в рамках бюджета на 2026 год, в рамках реализации программы по развитию транспортной инфраструктуры города. Подрядчику предстоит завершить все подготовительные этапы, начиная с момента подписания договора и заканчивая 1 декабря 2026 года.
В установленный срок должно быть готово полное проектно-сметное решение, прошедшее экспертизу и согласование в соответствующих инстанциях, включая ГБУ НО «Нижегородсмета».
Прием заявок от потенциальных участников торгов продлится до 13 мая, а результаты конкурса ожидаются 15 мая.
Важно отметить, что в 2023 году на данном надземном переходе уже проводились отдельные ремонтные работы, в частности, было выполнено бетонирование ступеней и восстановление перил.
Ранее сообщалось, что общежитие на площади Лядова также ждет капремонт за 434 миллиона рублей.